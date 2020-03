Corona-Folgen: Wiener Regenbogenparade abgesagt

Eine Straße voller Trucks, auf denen die Menschen so bunt angezogen sind und sich fröhlich zeigen. Die Musik hallt die Ringstraße hindurch und unzählige Schaulustige feiern bei dem Spektakel mit. Die Wiener Regenbogenparade ist definitiv ein Highlight des Jahres in der Bundeshauptstadt. Aus Sicherheitsgründen wurde sie für dieses Jahr nun jedoch abgesagt. Aufgrund der brenzligen Situation, die aktuell wegen des Coronavirus weltweit herrscht und bisher von der Dauer her noch nicht absehbar ist, womöglich die einzig richtige Entscheidung momentan.