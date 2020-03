Laut Berechnungen der Agentur für Ernährungssicherheit und Gesundheit (AGES) gab es vergangene Woche in Österreich rund 1450 Neuerkrankungen an Influenza und grippeähnlichen Leiden pro 100.000 Einwohner und Woche. Am Gipfelpunkt der saisonalen Influenza im Februar waren es rund 2300 pro 100.000 und Woche gewesen.