Der Schauspieler macht sich sehr gewitzt an diese Vorgabe heran und sich über die Wichtigkeit von Berühmtheiten wie ihm selbst in Krisenzeiten lustig. In einem Video auf Instagram sagt er: „Ich denke, in Zeiten der Krise wissen wir alle, dass es die Prominenten sind, auf die wir am meisten zählen. Sie sind diejenigen, die uns da durchbringen.“