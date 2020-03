Arbeit an neuem Album

Bereits seit einigen Jahren machen der Schlagzeuger und Gitarrist, der in Graz beboren wurde, und die kroatische Sängerin gemeinsam Musik und sorgen mit ihrem Mix aus großem Pop und experimentellen Klängen vor allem live für Furore. Als minimalistischer Mix aus Beyonce und Radiohead wird das Duo beschrieben. 2016 haben sie das Album „Dark Country“ veröffentlicht, nun arbeiten sie gerade an einem neuen Werk - mit „What if“ ist soeben die zweite Vorabsingle erschienen.