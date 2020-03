Diese Stellungnahme formulierte McCready noch vor der Corona-Katastrophe - womöglich war gerade der letzte Satz eher auf die politische Spaltung der USA gemünzt, deren Urheber Donald Trump auch Pearl Jam verabscheuen. Gleichwohl: Balladen wie „Alright“ oder „Retrograde“, epische Mid-Tempo-Stücke wie „Seven O‘Clock“ und „Buckle Up“ haben etwas Beruhigendes, auch Hymnisches für triste Zeiten. Die Innovationen halten sich nach drei Jahrzehnten Bandgeschichte zwar in Grenzen - das unterscheidet Pearl Jam nicht von anderen Rockmusikern mit langem Atem, etwa Vedder-Vorbild Neil Young. Dennoch ist ein Song wie die Albumauskoppelung „Dance Of The Clairvoyants“ bemerkenswert - da steckt richtig viel Groove drin, eine Art Funkrock, der an die australische Mega-Band INXS in den 1980ern erinnert. Konservativere Pearl-Jam-Fans werden sich daran gewöhnen müssen, erste Reaktionen waren nicht durchweg positiv.