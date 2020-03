Ein Knopfdruck genügte und die Pulsar zeigte in roten LED-Ziffern die Uhrzeit an; beim Halten des Knopfs wurden die verstreichenden Sekunden sichtbar. In den Genuss der für die damaligen Verhältnisse einzigartigen Funktionsweise kamen allerdings nur die Wenigsten: Als die Pulsar P1 mit einem Armband aus 18-Karat-Gelbgold 1972 schließlich auf den Markt kam, kostete sie 2100 US-Dollar, was dem Preis eines Familienautos entsprach. Elvis Presley gehörte zu den Pionieren, die eines der 400 Exemplare ergatterte.