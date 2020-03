1970 brachte er schließlich das Doppelalbum „Layla And Other Assorted Love Songs“ mit einer neuen Band heraus - eine Liebeserklärung an Pattie Boyd, der Frau seines Freundes George Harrison von den Beatles. Vom kommerziellen Misserfolg des Albums und seiner unerwiderten Liebe schwer getroffen, versank Clapton drei Jahre lang in einer Heroinsucht. Danach ersetzte er harte Drogen durch Alkohol und warb wieder um Pattie, bis sie sich schließlich von Harrison trennte und ihn 1979 heiratete. Seine Solokarriere zog inzwischen an; Claptons Coverversion von Bob Marleys „I Shot the Sheriff“ wurde sein erster Nummer-Eins-Hit.