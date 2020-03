Mangel an Schutzausrüstung in Tirol

Bereits vergangene Woche hatte sich die mobile Pflege an die Tiroler Landesregierung gewandt, um den „Ernst der Lage“ mitzuteilen: „Der Großteil der mobilen Pflegeorganisationen verfügt nicht über jene Schutzausrüstung, die im Umgang mit Covid-19-Patienten benötigt wird“, hieß es damals in einer E-Mail.