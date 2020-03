Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sind am Dienstag wieder vor die Kameras getreten, um über die aktuelle Lage in der Corona-Krise zu informieren. So sollen vor allem weitere Testkapazitäten geschaffen werden, „bis zu 15.000 pro Tag“, sagte der Kanzler, „sofern wir die Rohstoffe vom Weltmarkt bekommen“. Vizekanzler Kogler teilte mit, dass bereits kommende Woche die ersten Anträge von Unternehmen für den Wirtschafts-Härtefonds eingebracht werden können: „Die erste Auszahlung soll dann rasch und unbürokratisch erfolgen.“