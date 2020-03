Die peinliche Panne trug sich Mitte März im Polizeikommando in Churm zu. Wie das Newsportal suedostschweiz.ch in Berufung auf eine anonyme Quelle berichtete, wurde der Schlüssel in Schloss steckengelassen. Einer der Untersuchungshäftlinge habe demnach durch die Klappe in der Tür gegriffen und diese öffnen können. Er befreite auch zwei weitere Insassen.