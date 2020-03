Lager im Vorfeld des Brexit aufgestockt

Die Produktionsstätten in Asien, die einen wesentlichen Anteil an der weltweiten Herstellung verschiedener Arzneimittel hätten, beispielsweise Antibiotika, Blutdrucksenker oder Schmerzmittel, hätten ihre Aktivitäten bereits wieder aufgenommen. Hinzu komme, dass viele Produkte vorproduziert wurden, nämlich aufgrund des Neujahrsfestes in China, wo dann traditionell Betriebe nur eingeschränkt liefen. Einzelne Firmen wiederum hätten ihre europäischen Lager aufgrund der Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Brexit aufgestockt. „Das wirkt sich positiv auf die derzeitige Situation aus“, resümierte Herzog.