23.30 Uhr: Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten in der Steiermark ist am Dienstag laut dem Gesundheitsministerium auf 585 gestiegen. Das ist ein Plus von 82 im Vergleich zum Montag. Am stärksten betroffen sind die Landeshauptstadt Graz (140) und die Bezirke Hartberg-Fürstenfeld (106), Leibnitz (77) und Graz-Umgebung (55). Am wenigsten Infizierte gibt es bis dato im Bezirk Murau (1).