Als erste Religionsgemeinschaft überhaupt in Österreich hatte die IGGÖ die Gebetsräumlichkeiten aufgrund der Ansteckungsgefahr noch vor den strikten Vorgaben der Regierung geschlossen und Freitagsgebete in den Moscheen ausgesetzt. Dies habe zu Beginn noch für Aufregung gesorgt, das Verständnis habe aber schnell zugenommen. Von Ausreißern, die etwa private Räume zur Versammlung nutzen, weiß man in der IGGÖ nichts.