Anstatt sich auf einer Bühne in der Genfer Palexpo im Rampenlicht zu sonnen, steht das Auto jetzt vor einer leeren Halle der Nürnberger Messe in einer Umgebung, die so ruhig ist wie der Zentralfriedhof in Wien an einem Montag nach Sonnenuntergang. Aber das hat Methode. Denn während es nur ganz wenige Zuschauer gibt, können ein paar ausgewählte Gäste sogar einsteigen und eine Probefahrt machen auf dem Zeitstrahl, der Hyundai in die Zukunft führen soll.