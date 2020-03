Italiens Teamchef Roberto Mancini meldete sich mit einer interessanten Initiative zu Wort. Wegen des in Italien besonders wütenden Coronavirus sind die italienischen Ärzte im Dauereinsatz. Da er jeden Tag den selbstaufopfernden Kampf der italienischen Ärzte erlebt, will er ein Benefiz-Spiel organisieren, mit dem er sich bei ihnen bedanken will.