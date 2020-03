In Japan ist gerade die berühmt Kirschblüten-Zeit und die Schüler dürfen nach einer wochenlangen Verschiebung endlich ihre Abschlussdiplome abholen. Diese Woche feierte die Schule der Tochter von Kaiser Naruhito und Kaiserin Masako ihren Schulabschluss an der Gakushuin-Mädchenschule in Tokyo.