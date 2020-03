Selbst in den schweren Zeiten der Corona-Krise hat Daniela Katzenberger ihren Humor nicht verloren. Die TV-Blondine, die sich in ihrer Wahlheimat Mallorca derzeit wie so viele in Quarantäne befindet, postete nun ein witziges Foto, auf dem sie ihren Fans zeigte, wie sie immer mehr zum Couch-Potato wird.