Kein Aprilscherz, sondern „ernsthafter Spaß“: Die Macher des Free-to-Play-Spiels „World of Warships“ laden zu einem speziellen Event in die Badewanne. Hobby-Kapitäne können sich dort, inmitten von Quietscheentchen und anderen typischen Accessoires, noch bis 13. April Gefechte auf nicht ganz so hoher See liefern.