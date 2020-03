Neuansetzung des Herzensprojekts

Zuletzt hatte Infantino Pläne für eine neue, größere Klub-WM vorangetrieben, an der nun 24 Mannschaften teilnehmen sollen. Weil jüngst aber die kontinentalen Meisterschaften in Europa (EURO 2020) und Südamerika (Copa America 2020) jeweils um ein Jahr auf 2021 verschoben worden waren, kann das Vereinsturnier der FIFA nun nicht zum geplanten Termin stattfinden. Infantino hofft auf eine baldige Neuansetzung seines Herzensprojekts und hat auch einen anderen Spieltermin im nächsten Jahr nicht aufgegeben. „Wir werden bald entscheiden, ob wir die erste Ausgabe 2021, 2022 oder spätestens 2023 haben werden“, kündigte Infantino an.