Mit Abstand die meisten Corona-Fälle sind in Tirol bekannt: Hier wurden mittlerweile 1080 Erkrankte registriert. In Oberösterreich sind 764, in Niederösterreich 614, in Wien 562, in der Steiermark 508, in Salzburg 405, in Vorarlberg 354, in Kärnten 137 und im Burgenland 85 Menschen mit dem Virus infiziert.