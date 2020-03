Wer schön sein will, muss leiden. Auf Kim Kardashian trifft dieses alte Sprichwort wie auf keine zweite zu. Das beweist nun ein Ausschnitt aus der aktuellen Folge ihrer Reality-TV-Show „Keeping Up With The Kardashians“, in der zu sehen war, wie sich die 39-Jährige in ihr hautenges Latex-Ganzkörper-Outfit von Balmain quetschen musste.