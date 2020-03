Um Kollegen besorgt

Mittlerweile wurden Maßnahmen gesetzt. „Die werden aber in keinster Weise so umgesetzt, wie das in Österreich der Fall ist. Durch diesen Laissez-Faire-Führungsstil wird es wohl in den nächsten Wochen zu einem rasanten Anstieg von Erkrankungen kommen“, vermutete Struber. Er mache sich richtig Sorgen um seine Kollegen in England. „Dort ist das Gesundheitssystem ein ähnliches wie in Italien. Ich habe die Angst, dass da in den nächsten Wochen der Kollaps richtig kommt“, so der Salzburger. Italien gilt als warnendes Beispiel, ist aktuell am meisten von der Lungenkrankheit Covid-19 betroffen.