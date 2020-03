Zeitplan erstellen - und auch einhalten

Wenn man den Großteil des Tages in der eigenen Wohnung verbringe, sei es einfach, in unproduktive Angewohnheiten zu verfallen. Sie habe sich in der Antarktis-Station daher für jede Woche einen Zeitplan erstellt, jeden Tag in 30-Minuten-Takte unterteilt, und festgehalten, was wann erledigt wird. „Für das Leben in Isolation war das eine hervorragende Motivation, um geplante Aufgaben auch tatsächlich zu erledigen. Man gewinnt ein gewisses Gefühl der Kontrolle und die konsistente Struktur der einzelnen Tage hilft, Ungewissheit zu reduzieren“, so Possnig.