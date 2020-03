Quarantäne in Hotel

„Einen Tag nachdem ich meinen Flug nach Hongkong gebucht habe, gab es eine neue Regelung für alle ankommenden Passagiere“, nämlich, dass jeder für 14 Tage in Quarantäne muss, was die Reisepläne der Österreicherin nach Shenzhen durchkreuzte. „Was Quarantäne in Hongkong bedeutet, war nicht klar - es gibt Quarantäne-Camps, wo man mit hunderten Leuten in ein Notlager gesperrt wird, Heim-Quarantäne oder Hotels.“ Sie selbst hatte Glück, sie hatte sich ein Zimmer über Airbnb gebucht und darf dort die Zeit der Quarantäne verbringen. Sie ist nun den vierten Tag in Hongkong.