Mehr als eine Stunde bevor Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am 13. März verkündete, dass das Paznauntal und St. Anton am Arlberg als erste Gebiete in Österreich unter Quarantäne gestellt werden, sei laut Informationen der „ZiB 2“ an mehrere Ischgler Tourismusbetriebe ein E-Mail des Tourismusverbandes gegangen. Inhalt: Man wolle informieren, dass man vom Land Tirol erfahren habe, dass „Checkpoints ab 14 Uhr“ installiert würden. Man habe keine detaillierten Informationen und bitte, davon abzusehen, sich mit diesbezüglichen Anrufen an den Tourismusverband zu wenden.