In Salzburg stehen derzeit 251 Beatmungsgeräte bereit. Gemessen an der Bevölkerung sind das 35 bis 45 pro 100.000 Einwohner. Im Vergleich: In Italien sind es nur acht Geräte. Neben der Technik geht es jetzt vor allem um genügend Personal in Medizin und Pflege: Die Landeskliniken bieten Mitarbeitern, die pendeln müssen, auch Wohnungen an.