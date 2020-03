Nachdem Eng am Samstag noch bei einem anderem E-Sport Event im Einsatz war, durfte er am Sonntag in der virtuellen GP-Serie der Königsklasse ran. Das Teilnehmerfeld war sowohl mit aktuellen Formel-1 Fahrern wie Lando Norris, als auch mit ehemaligen wie Nico Hülkenberg oder Stoffel Vandoorne stark besetzt. Der Salzburger zeigte sich den ganzen Tag über in guter Form und konnte sich im Qualifying die Pole Position sichern.