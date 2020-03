Junge Mütter in einer Ausnahmesituation

Schlimm trifft die Lage viele Mütter, die entbinden; in keinem Landeskrankenhaus dürfen sie den Partner bei der Geburt dabei haben, nicht einmal besuchen darf sie der Papa. „Ich habe jedes Verständnis für Sicherheitsaspekte“, schildert uns eine junge Steirerin, die gerade ihr Mäderl bekommen hat. „Aber wenn mein Partner krank wäre, wäre ich das wohl auch, das Risiko für andere dasselbe.“ So sehr sie sich über ihr gesundes Töchterl freut - dass sie das Geburtserlebnis nicht mit ihrem Mann haben durfte, „ist ein Verlust, der sich durch nichts ersetzen lässt“.