Am vergangenen Mittwoch starben gleich drei Personen in der Steiermark aufgrund des Coronavirus, alle waren 1940 geboren. Ein Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung war wegen eines akuten Schlaganfalls ins Krankenhaus gebracht worden. Ein Murtaler litt an Diabetes und weiteren Erkrankungen. Das dritte Opfer an diesem Tag war eine Oststeirerin aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, die in einem Seniorenheim gelebt hatte.