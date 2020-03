Eine Infrarotkabine arbeitet mit Wärmestrahlen. Treffen Infrarotstrahlen auf den Körper, werden sie von der obersten Hautschicht aufgenommen und in Wärme umgewandelt. Die Wärmeproduktion findet also im Körper statt, dabei tritt der sogenannte Tiefenwärme-Effekt ein, wodurch Muskeln und Gelenke entspannen. Außerdem kommt es beim Gang in die Infrarotkabine zum Entschlackungs-Effekt. Schadstoffe, wie zum Beispiel Milchsäure, werden im Stoffwechselprozess umgesetzt und verarbeitet.