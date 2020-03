Der Brett-Artist ist bekanntlich auch Polizist. Nicht ausgeschlossen, ja sogar sehr wahrscheinlich, dass der der Schengen-Polizei in Wals zugeteilte „Kindergarten-Cop“ bald einen Einsatzbefehl erhält. „Ich habe mich beim Bundesministerium erkundigt. Es ist noch nicht sicher, was die Spitzensportler machen.“ Ob es gar ein Einsatz an der Grenze wird, weg von zu Hause? Die Ungewissheit hält Prommegger auf Trab.