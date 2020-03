Seit dem 16. März haben alleine die Arbeitsrechts-Experten der Arbeiterkammer mehr als 2000 E-Mails und 12.000 Anrufe von besorgten Steirern beantwortet. Auch am vergangenen Wochenende waren 20 Juristen im Dauer-Einsatz. Leiter Wolfgang Nagelschmied verspricht: „Jeder kriegt von uns noch am selben Tag eine Antwort. Egal, ob via Telefon oder Mail.“