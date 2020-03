Der Trend der SARS-CoV-2 Zuwachsraten in Österreich hat nach einer Abflachung am Sonntag am Montag wieder zugenommen. Die Infektionen stiegen bis zum Montagabend (Stand: 21 Uhr) auf 4478. Das bedeutet im 24-Stunden-Vergleich eine Zunahme von knapp über 20 Prozent. Am Vortag betrug der prozentuelle Zuwachs nur 15,28 Prozent. Die Zahl der Testungen ist laut dem Ressort in den vergangenen Tagen kontinuierlich in die Höhe gegangen.