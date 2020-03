Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. So und nicht anders sehen es offensichtlich auch die zahlreichen Landesbediensteten im Burgenland. Lob für die Betroffenen kommt jetzt von höchster Stelle. Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf: „Der Koordinationsstab Coronavirus ist bereits seit Wochen praktisch rund um die Uhr im Einsatz, um die gegenwärtige Krisensituation zu bewältigen. Enorm viele Bedienstete haben sich freiwillig für die Arbeit im Stab gemeldet, und auch im Callcenter, das zur Abklärung von Verdachtsfällen eingerichtet wurde, würde ohne freiwilliges Engagement nichts gehen.“ Besonders in den Fokus gerückt seien auch die Bezirkshauptmannschaften, die als Gesundheitsbehörden tagtäglich Großartiges leisten. Seit vergangenem Freitag gelten per Verordnung des Gesundheitsministeriums verschärfte Grenzkontrollen von aus Ungarn und Slowenien nach Österreich einreisenden Personen. Dazu führen Beamte der Gesundheitsabteilungen der BHs gemeinsam mit der Polizei und dem Bundesheer an den Grenzen zu Ungarn und Slowenien rund um die Uhr Kontrollen und Gesundheitschecks durch.