Am Montag beobachteten Anrainer in Wildon (Bezirk Leibnitz), wie 15 Menschen aus Syrien in einem ehemaligen Gasthaus im Ortskern ankamen. Videos spukten durch die sozialen Medien, und schnell sorgten sich Bürger. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um ein Missverständnis zwischen dem Land Steiermark und dem Bund. Die Geflüchteten werden woanders hin gebracht.