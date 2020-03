An den Landesgrenzen ist nichts mehr so wie es war: Seit Donnerstag kontrolliert die Polizei an den größeren Übergängen, davor haben auch die Bayern begonnen – alle kleinen Grenzübergänge sind zu. Nur der dringliche Warenverkehr und Pendlerverkehr darf durch. Eine ungewohnte Situation, gerade für unsere Grenzgemeinden.