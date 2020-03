Nach den nun in Tirol vorliegenden Zahlen steigt die Arbeitslosenzahl im Zeitraum 15. März 2020 bis 22. März 2020 um 15.090 Personen (111,6 Prozent) auf insgesamt 28.612 Arbeitslose an. Darunter verzeichnet der Wirtschaftsabschnitt „Beherbergung und Gastronomie“ mit einem Plus von 8183 Personen oder 415,6 Prozent den stärksten Zuwachs. Prozentuell gesehen hat Tirol im Österreichvergleich den größten Anstieg.