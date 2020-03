Militär hilft

Regierungen wenden sich angesichts der Engpässe mit ihren Hilfegesuchen an das Militär oder prüfen die Möglichkeiten von 3D-Druck in der Hoffnung, die Produktion so hochzufahren. Die Schweizer Firma Hamilton Medical, einer der weltgrößten Hersteller von Beatmungsgeräten, will die Produktion in diesem Jahr auf rund 21.000 ausweiten nach 15.000 Geräten im vergangenen Jahr. Dafür sollen auch Mitarbeiter aus dem Marketing in der Produktion mithelfen.