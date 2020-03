Die Coronavirus-Epidemie hat offenbart, auf was die Österreicher auch in einer Krise auf keinen Fall verzichten möchten - so kommt es schon seit Wochen in Supermärkten immer wieder zu Engpässen bei Toilettenpapier. Das bringt Herausforderungen für heimische Firmen. Die Produktion der derzeit so begehrten weißen Rollen läuft in der Gemeinde Pernitz „auf einem rekordverdächtigen Niveau“, teilte das Unternehmen Essity mit.