Die Coronavirus-Pandemie hat den internationalen Profi-Fußball in die vielleicht größte Krise seines Bestehens gestürzt. Fast alle Ligen in Europa sind ebenso unterbrochen wie die Europacup-Bewerbe, Klubs klagen über existenzgefährdende Einkommensverluste. Georg Pangl sieht in dieser Situation aber auch die Chance, dass Fehlentwicklungen der vergangenen Jahre korrigiert werden könnten.