Eine Gesetzes-Anpassung müsse aber auch für alle Wege gelten, die von dieser definierten Arbeitsstätte weggehen, wie etwa Essen zu besorgen oder kurz frische Luft zu schnappen. Wegen all dieser Streitfragen sei man in Kontakt mit dem Gesundheitsministerium und arbeite an einer Regelung: „Die Frage ist nur wann.“