Die Geschichte der tierischen Außenseiter, die keiner haben will, und deren Leben durch eine optimistische, aus Afrika geflohene Hyäne ordentlich aufgemischt wird, war der Renner in der Saison 2018/19 am Grazer Next Liberty. Mit viel Musik, Choreografie, fantasievollen Kostümen und einer herrlich bunten Bühne begeisterte das auf dem Bilderbuch von Wolf Erlbruch basierende Stück damals nicht nur die kleinen, sondern auch die etwas größeren Besucher.