Was passiert, wenn wir husten? Begrenzen Gesichtsmasken den Raum, in den Keime beim Husten ausgestoßen werden? Forscher an der Bauhaus-Universität im deutschen Weimar sind dieser Frage jetzt nachgegangen: Mithilfe eines sogenannten Schlierenspiegels haben sie sichtbar gemacht, was dem menschlichen Auge normalerweise verborgen bleibt.