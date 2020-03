Montagmorgen, gegen 7 Uhr, kaufte ein unbekannter Mann in einem Lebensmittelgeschäft in Klagenfurt zwei Energydrinks. Nach dem Kassenbereich wurde dieser von einem Mitarbeiter aufgehalten, weil er scheinbar unbezahlte Ware in seinem Rucksack verstaut hatte. Nachdem die beiden Männer ins Lager gingen, um den Inhalt des Rucksacks zu überprüfen, kam es zu einem Gerangel. Der mutmaßliche Täter versetzte den Angestellten einen Faustschlag gegen dessen linkes Auge, wodurch dieser verletzt wurde. Trotzdem konnte er den Rucksack festhalten, welcher einige Lebensmittel von geringem Wert enthielt. Der unbekannte Mann flüchtete durch den Hinterausgang. Nach ihm wird nun gefahndet.