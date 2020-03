Beim Projekt Folding at Home können private PC-Nutzer ungenutzte Rechenkraft spenden, damit Forscher sie im Kampf gegen Krankheiten wie Covid-19 einsetzen können. Wie nun bekannt wurde, zahlt sich die dieser Tage wachsende Hilfsbereitschaft der privaten PC-Nutzer tatsächlich aus: Folding at Home steht mittlerweile so viel Rechenkraft zur Verfügung, wie sie die sieben schnellsten Supercomputer der Welt zusammen aufbieten.