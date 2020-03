Gegenstände durch die Wohnung geworfen, den eigenen Vater lautstark bedroht: Ein 33-Jähriger rastete in Mautern bei Krems zum wiederholten Male aus. Auch gegenüber der Polizei verhielt er sich aggressiv. Beim Versuch, ihn hinauszubegleiten, setzte er zum Beinfeger an, kam mit zwei Polizisten zu Sturz. Er sitzt in U-Haft.