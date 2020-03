Am zwar sehr kalten, aber sonnigen Sonntag kam es gegen kam es gegen 13.15 Uhr an der Innpromenade in der Grenzstadt zu einem Streit zwischen Fußgängern. Der Hintergrund, so die Passauer Polizei: Einem 49-jährigen Einheimischen war der eingehaltene Sicherheitsabstand anderer Fußgänger im Zusammenhang mit dem Corona-Virus nicht groß genug war. Im Laufe dieses Streits zeigte der brachiale Bayer dann seinen Kontrahenten seine Schreckschusswaffe!