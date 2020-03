Packages mit Pflegeprodukten für den Mann

Gerade in Zeiten wie diesen, in denen wir viele Unternehmungen und Gewohnheiten, die uns Freude gemacht haben, erstmal nicht mehr tun können, ist es wichtig, sich trotzdem etwas zu gönnen. Da das im Moment nur zuhause geht, verlost City4U drei Packages mit Pflegeprodukten von Depot - The Male Tools & Co. für den Mann.