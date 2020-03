Die Obstbauern hoffen nun auf steigende Temperaturen, berichtet die Landwirtschaftskammer. Denn: In manchen Regionen war das Thermometer in der vergangenen Nacht auf minus 4,5 Grad Celsius gefallen. Dazu kam eisiger Wind, der einen Frostschutz mit Beregnung oder Frostkerzen unmöglich machte. Beim Kernobst war es nicht so schlimm, da die Blüten großteils noch nicht geöffnet sind. Da dürfte es kaum zu Ertragsminderungen kommen. Das tatsächliche Ausmaß werde aber erst nach der Blüte Mitte Mai abschätzbar sein, heißt es.