„Wir erhöhen schrittweise massiv die Zahl der Testungen in Österreich - es bleibt bei klaren Schwerpunkten: Verdachtsfälle laut Falldefinition, oder Entscheidung des niedergelassenen Arztes, aber vor allem alle Gesundheitsberufe als Zielgruppe“, bekräftigte Anschober. Er betonte, dass im Laufe der vergangenen Woche die Testkapazität von 1000 bis 1500 Testungen pro Tag in zehn Labors auf derzeit etwa 2000 bis 4000 Tests pro Tag in 20 Labors verdoppelt wurde.